Atalanta Curva Nord gremita per l’allenamento a porte aperte -Foto Video

Da ecodibergamo.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra ha svolto un allenamento aperto al pubblico alla New Balance Arena, attirando numerosi tifosi nella curva Nord. I sostenitori hanno seguito con entusiasmo la seduta, dimostrando il loro affetto per la squadra. L’evento ha coinvolto i presenti in un’atmosfera di partecipazione e sostegno, con foto e video che documentano il momento. La seduta ha visto il coinvolgimento di tutti i giocatori disponibili.

CALCIO. I tifosi hanno accolto con il solito affetto la squadra che si è allenata a porte aperte alla New Balance Arena. La Curva Nord si è riempita di tifosi nerazzurri. La squadra è stata accolta da applausi, cori di sostegno e uno striscione con lo slogan: «Noi vogliamo la Coppa Italia». Presenti tutti i giocatori e lo staff con l’allenatore Raffaele Palladino che ha condotto l’allenamento. Alla fine della sessione di lavoro, sotto la curva, hanno salutato i tifosi anche il presidente Antonio Percassi, e il figlio Luca. Il primo a scendere in campo alle 11.45, per un lavoro personalizzato che non scioglie dubbi sulla sua presenza nella semifinale di mercoledì, è stato Isak Hien.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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INCREDIBILE MANATA, Curva Nord Atalanta! #shorts #ultras

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