Atalanta Curva Nord gremita per l’allenamento a porte aperte -Foto Video

La squadra ha svolto un allenamento aperto al pubblico alla New Balance Arena, attirando numerosi tifosi nella curva Nord. I sostenitori hanno seguito con entusiasmo la seduta, dimostrando il loro affetto per la squadra. L’evento ha coinvolto i presenti in un’atmosfera di partecipazione e sostegno, con foto e video che documentano il momento. La seduta ha visto il coinvolgimento di tutti i giocatori disponibili.

CALCIO. I tifosi hanno accolto con il solito affetto la squadra che si è allenata a porte aperte alla New Balance Arena. La Curva Nord si è riempita di tifosi nerazzurri. La squadra è stata accolta da applausi, cori di sostegno e uno striscione con lo slogan: «Noi vogliamo la Coppa Italia». Presenti tutti i giocatori e lo staff con l’allenatore Raffaele Palladino che ha condotto l’allenamento. Alla fine della sessione di lavoro, sotto la curva, hanno salutato i tifosi anche il presidente Antonio Percassi, e il figlio Luca. Il primo a scendere in campo alle 11.45, per un lavoro personalizzato che non scioglie dubbi sulla sua presenza nella semifinale di mercoledì, è stato Isak Hien.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, Curva Nord gremita per l’allenamento a porte aperte -Foto/Video INCREDIBILE MANATA, Curva Nord Atalanta! #shorts #ultras Notizie correlate Atalanta, domenica allenamento a porte aperte allo stadio. I tifosi: “Tutti in curva”L’abbraccio all’Olimpico sabato sera sarà certamente meno caloroso di quanto potrebbe essere, viste le restrizioni imposte alla tifoseria... Leggi anche: Atalanta, allenamento a porte aperte verso la Coppa Italia: appuntamento domenica allo stadio Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Atalanta, Curva Nord gremita per l’allenamento a porte aperte -Foto/Video; Atalanta, Sulemana e Hien puntano la Lazio: verso il recupero in Coppa Italia. Atalanta, Curva Nord gremita per l’allenamento a porte aperte -Foto/VideoI tifosi hanno accolto con il solito affetto la squadra che si è allenata a porte aperte alla New Balance Arena. ecodibergamo.it Atalanta, domenica allenamento a porte aperte. La Nord: Tutti in curva! Vogliamo la Coppa ItaliaLa sfida contro la Lazio è ancora lontana. Ma l'ambiente è carico, con un solo obiettivo in testa. La finale di Coppa Italia. Si parte. tuttomercatoweb.com «PETRUCCI-FIP, VERGOGNATEVI» Il grido della Curva Nord di Trieste. In conferenza stampa il GM Michael Arcieri non commenta le vicende societarie, in particolare su precisa domanda circa la possibilità di convocare una conferenza stampa. La situazione - facebook.com facebook