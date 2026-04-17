Aston Villa-Bologna | formazioni confermate per la sfida di UEL

Nella serata di oggi, l’Aston Villa affronta il Bologna nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e nessuna variazione rispetto alle previsioni. I due allenatori hanno scelto le stesse squadre che hanno giocato all’andata, con gli inglesi che cercano di consolidare il vantaggio ottenuto in trasferta. La partita si svolge allo stadio casalingo dei padroni di casa.

2026-04-16 19:46:00 Il web non parla d’altro: Il Villa è al culmine delle ultime quattro. L’Aston Villa ospita il Bologna nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League con gli uomini di Unai Emery in posizione di comando che puntano a raggiungere le semifinali. Il Villa è stato piuttosto fortunato ad uscire dall’andata con una vittoria per 3-1, una doppietta di Ollie Watkins che li ha messi in pole position per le semifinali. La squadra della Premier League è la favorita per progredire e per vincere un trofeo che Emery ha già alzato tre volte nella sua carriera manageriale. 101GreatGoals ha tutte le notizie sulla squadra poiché Villa mira a organizzare una semifinale con i rivali del Midlands, il Nottingham Forest o il Porto.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Aston Villa-Bologna: formazioni confermate per la sfida di UEL Bologna-Aston Villa Europa League | Conferenza stampa prepartita di Italiano e Ferguson Notizie correlate Formazioni ufficiali Bologna Aston Villa: le scelte di Italiano e Emery per la sfida di Europa LeagueLiverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo... Aston Villa: Watkins non vede l’ora di partire dopo la decisiva doppietta UEL2026-04-10 00:17:00 Breaking news: L’attaccante si sente fresco per la dirittura d’arrivo della stagione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Aston Villa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Bologna-Aston Villa, le formazioni ufficiali dell'Europa League; Europa League, Bologna Aston Villa: le probabili formazioni. Italiano se la gioca alla pari; Bologna-Aston Villa, ufficiali: gioca Bernardeschi, Castro in attacco. Aston Villa-Bologna, le formazioni ufficiali dei quarti di Europa LeagueNel ritorno dei quarti di Europa League, il Bologna cerca la rimonta a Birmingham, in casa dell'Aston Villa, dopo la sconfitta per 3-1 al Dall'Ara. Moro e Ferguson dal 1'. Tra gli inglesi Emiliano Mar ... sport.sky.it Aston Villa-Bologna di Europa League in TV, dove vederla in diretta e streaming: orario e formazioniIl Bologna è ospite alle 21:00 al Villa Park dell'Aston Villa per il ritorno dei quarti di finale di Europa League ... fanpage.it Le parole di tre Rossoblù post Aston Villa-Bologna: c'è delusione ma anche la consapevolezza di aver fatto un bel percorso europeo. Non può mancare la gratitudine per i tifosi che anche ieri hanno cantato sempre facebook BOLOGNA ELIMINATO, ASTON VILLA IN SEMIFINALE Il Bologna, dopo il 3-1 dell'andata, perde 4-0 anche la gara di ritorno, e dice addio ai sogni europei. In semifinale va l'Aston Villa #Calcio #EuropaLeague #AstonVillaBologna x.com