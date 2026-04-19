Aston Villa-Sunderland 4-3 | gol e highlights Martinez su Diaby come su Kolo Muani

Nella partita tra Aston Villa e Sunderland, terminata con un punteggio di 4-3, sono stati segnati sette gol e è stata protagonista una grande parata di Emiliano Martinez su Habib Diarra, che correva indisturbato verso di lui. La stessa parata è stata paragonata a quella di Kolo Muani nella finale del Mondiale 2022 tra Argentina e Francia. È possibile vedere gli highlights della partita e le azioni salienti online.

Sette gol e una grande parata, quella di Emiliano Martinez su Habib Diarra che correva indisturbato verso di lui, un po' come Kolo Muani nella finale del Mondiale 2022 tra l'Argentina del "Dibu" e la Francia (minuto 2:38 del video), in Aston Villa-Sunderland 4-3: guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aston Villa-Sunderland 4-3: gol e highlights, Martinez su Diaby come su Kolo Muani Notizie correlate Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter su Perisic e Diaby, la Juve tratta Kolo Muani. Alisson Santos per il NapoliCalciomercato in diretta, le news di oggi 29 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A. Leggi anche: Manchester United-Aston Villa 3-1: gol e highlights Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pronostico Aston Villa vs Sunderland: analisi e probabili formazioni; Pronostico Aston Villa-Sunderland: analisi, quote e consigli; VIDEO. Manchester United-Leeds 1-2: gol e highlights; Aston Villa vs Sunderland Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 19-04-2026. Villa score in 93rd minute to beat Sunderland in thrillerTammy Abraham scores a 93rd-minute winner to help Aston Villa boost their Champions League qualification hopes with a thrilling 4-3 win over Sunderland. bbc.com Aston Villa 4-3 Sunderland: Player Ratings and Match ReportPlayer Ratings and Match Report. Aston Villa produced a chaotic, high energy 4-3 win over Sunderland at Villa Park, a result that strengthens their pus ... eplindex.com Il Sunderland l’aveva ripresa segnando 2 reti fra l’86’ e l’87’. Alla fine, però, ci ha pensato Abraham Per l’Aston Villa altra grande partita di Watkins, autore di una doppietta e un assist La squadra di Emery raggiunge quota 58 punti, alla pari dello United 3° x.com Wasa mai cike da dambaruwa tare da jan hankali - inda daga arshen wasan Aston Villa ta doke Sunderland a arin lokaci facebook