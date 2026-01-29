Calciomercato news di oggi in diretta | Inter su Perisic e Diaby la Juve tratta Kolo Muani Alisson Santos per il Napoli
Le trattative di oggi sono calde e tutte da seguire. L’Inter punta ancora su Perisic e Diaby, cercando di rinforzare la squadra per la seconda parte di stagione. La Juventus invece sta trattando con il Nantes per Kolo Muani, cercando di chiudere l’affare al più presto. Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Alisson Santos, che si prepara a debuttare in Serie A. Le operazioni sono in corso e le società lavorano senza sosta per completare i propri acquisti prima della chiusura del mercato.
Calciomercato in diretta, le news di oggi 29 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Calciomercato Inter
Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter conta sul pressing di Perisic, la Juve aspetta Kolo Muani. Il Napoli ha l’Ok di Alisson Santos
Questa mattina il mercato si infiamma con diverse trattative in corso.
Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve ci riprova per Kolo Muani, Napoli su Alisson Santos e Fortini
Il calciomercato di oggi offre aggiornamenti sulle trattative in corso tra le principali squadre di Serie A, con focus su Juventus, Napoli e altre.
Ultime notizie su Calciomercato Inter
Argomenti discussi: Calciomercato, news e trattative del 27 gennaio; Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta; Mercato: ufficiale, Douglas Luiz torna all'Aston Villa. La Lazio prende Przyborek; Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus.
Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter su Perisic e Diaby, la Juve tratta Kolo Muani. Alisson Santos per il NapoliLe ultime notizie di calciomercato oggi 29 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed ... fanpage.it
Calciomercato, le notizie di oggi in diretta: la Juventus insiste per Kolo Muani e punta Norton-Cuffy; Genoa visite mediche per Amorim; Napoli su Alisson e Juanlu Sanchez(Lorenzo Bloise - Redazione gianlucadimarzio.com) In chiusura la trattativa tra Cagliari e De Graafschap Doetinchem per Othniël Raterink. In questa stagione il terzino destro classe 2006 ha colleziona ... corriere.it
La Juve fa sul serio per il ritorno di Kolo Muani, ma il Tottenham frena… e lo United apre al prestito di Zirkzee Luciano Spalletti l’ha ribadito anche ieri: vorrebbe avere un aiuto dal mercato. Il primo nome sulla lista riporta il calendario indietro di 365 gi - facebook.com facebook
Chiellini: “Kolo Muani Il Tottenham gioca stasera come noi, non è il momento di parlarne. Vogliamo aiutare Spalletti e completare la squadra, vedremo" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.