Calciomercato news di oggi in diretta | Inter su Perisic e Diaby la Juve tratta Kolo Muani Alisson Santos per il Napoli

Le trattative di oggi sono calde e tutte da seguire. L’Inter punta ancora su Perisic e Diaby, cercando di rinforzare la squadra per la seconda parte di stagione. La Juventus invece sta trattando con il Nantes per Kolo Muani, cercando di chiudere l’affare al più presto. Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Alisson Santos, che si prepara a debuttare in Serie A. Le operazioni sono in corso e le società lavorano senza sosta per completare i propri acquisti prima della chiusura del mercato.

