Astino nuovi progetti per rendere la Valle della Biodiversità più accessibile

A Bergamo, nella Valle della Biodiversità di Astino, sono stati avviati recentemente nuovi interventi per migliorare l’accessibilità del territorio. Negli ultimi anni, questa area è stata coinvolta in iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alla protezione di api e insetti impollinatori. La zona ha visto sviluppi legati alla conservazione della biodiversità e alla promozione di progetti sostenibili.

Bergamo. Negli ultimi anni la Valle della Biodiversità di Astino, a Bergamo, è stata al centro di un progetto legato alla tutela dell’ambiente e, in particolare, alla protezione delle api e degli insetti impollinatori. Un percorso iniziato con la donazione al Comune di un master plan da parte del Rotary Club Bergamo, realizzato dall’architetto del paesaggio Filippo Piva per facilitare l’accesso a finanziamenti pubblici e privati. L’obiettivo è quello di aumentare l’attenzione sul tema della biodiversità, considerata sempre più fragile soprattutto nei contesti urbani. In questa direzione si inserisce il bioparco apistico, inaugurato il 3 giugno 2025, pensato come spazio dedicato alla conoscenza e alla tutela di api e altri insetti fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Dall'Università arrivano i progetti per rendere più competitivo il territorio regionaleCinque progetti sulla transizione verde e digitale della manifattura avanzata e due ciascuno dedicati alle innovazioni per gli ecosistemi montani,... 8 aziende da valutare per rendere il tuo business davvero accessibile nel digitaleL’accessibilità digitale oggi non è più un tema secondario: incide su esperienza utente, conversioni, reputazione e conformità normativa. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Festa di primavera, concerto e pic-nic nella Valle della Biodiversità. Astino, nasce la prima tartufaia comunale: serviranno dai tre ai cinque anni per i primi tartufiNella Valle d’Astino nasce la prima tartufaia comunale. Si tratta della Tartufaia della Valle della Biodiversità che andrà a rafforzare la vocazione naturalistica, educativa e culturale dell’area. bergamo.corriere.it Bio-passeggiata alla scoperta della biodiversità urbanaPercorso su strade e viottoli dalla Porta del Parco di Mozzo ad Astino e ritorno per conoscere esperienze significative di biodiversità all'interno del perimetro urbano tra i colli e la valle della ... ecodibergamo.it