Dall' Università arrivano i progetti per rendere più competitivo il territorio regionale

Questo articolo presenta i nuovi progetti sviluppati dall’Università per rafforzare la competitività del territorio regionale, focalizzandosi sulla transizione verde e digitale. Si tratta di iniziative rivolte alla manifattura avanzata, agli ecosistemi montani, all’architettura sostenibile, alle città e all’agroalimentare intelligente, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo più sostenibile e innovativo nel contesto locale.

Cinque progetti sulla transizione verde e digitale della manifattura avanzata e due ciascuno dedicati alle innovazioni per gli ecosistemi montani, alla trasformazione sostenibile dell’architettura, delle città e del territorio e all’agroalimentare intelligente. Sono gli 11 progetti per favorire.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Università Regionale

Le recenti opere di ampliamento delle tangenziali, la creazione di piste ciclabili e i progetti di valorizzazione dell'hinterland di Udine rappresentano un passo importante per lo sviluppo territoriale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Università Regionale

Argomenti discussi: Rafforzamento delle équipe multidisciplinari: finanziamento nazionale all’Università di Parma per un nuovo master gratuito; Bulgaria, studiare medicina a Pleven; Il 29 gennaio e l’11 febbraio Università di Parma invasa da studenti delle scuole superiori; Porte aperte all’Università di Pavia sulla fertilità.

Università, arrivano i fondi da Roma: agli Atenei toscani oltre 720 milioniSulla carta è un’inversione di tendenza, almeno rispetto allo scorso anno, quando ci furono fortissime polemiche sulla riduzione delle risorse statali alle Università denunciata da molti rettori, ... corrierefiorentino.corriere.it

Università, i fondi assegnati dal Ministero: in Veneto e Friuli arrivano oltre 845 milioni. Gli atenei beneficiari e le cifreAumentano le risorse destinate alle università del Veneto e del Friuli Venezia Giulia: entro la fine dell'anno arriveranno dal governo 845 milioni di euro. Sono gli stanziamenti previsti dal Fondo di ... ilgazzettino.it

Uno studio internazionale guidato dall’Università di Verona e dalla Statale di Milano, pubblicato sulla rivista Immunity - facebook.com facebook

A Bergamo i ProPal hanno fatto irruzione in un convegno universitario, esponendo lo striscione “Fuori i sionisti dall’Università” e gridando frasi come “siamo con chiunque spara a un sionista”, interrompendo l’incontro con l’europarlamentare PD Giorgio Gori e x.com