8 aziende da valutare per rendere il tuo business davvero accessibile nel digitale

Otto aziende sono state identificate come potenziali partner per migliorare l'accessibilità digitale di un business. La tematica, oggi, riguarda aspetti pratici come l’esperienza utente, le conversioni e la conformità alle normative. La discussione si concentra su come queste società possano contribuire a rendere i servizi online più accessibili e conformi ai requisiti di legge. La scelta di collaborare con uno di questi fornitori può influenzare la presenza digitale di un’azienda.

L’ accessibilità digitale oggi non è più un tema secondario: incide su esperienza utente, conversioni, reputazione e conformità normativa. Il contesto è chiaro: le WCAG 2.2 restano lo standard di riferimento per i contenuti web, l’ European Accessibility Act è entrato in applicazione dal 28 giugno 2025 e, secondo l’OMS, circa 1,3 miliardi di persone, pari al 16% della popolazione mondiale, convivono con una disabilità significativa. In parallelo, il report WebAIM Million 2025 rileva ancora una media di 51 errori di accessibilità per homepage, segnale che per molte aziende c’è ancora un forte margine di miglioramento. Per questo ha senso ragionare non solo in termini di obblighi, ma di partner giusti: aziende capaci di affiancare le imprese tra audit, remediation, test, formazione e governance.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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