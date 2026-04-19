Asti uccide l'ex moglie e compagno poi si getta dal castello di Cossombrato Il biglietto | Chiedo scusa

A Cossombrato, in provincia di Asti, un uomo ha ucciso la ex moglie e il suo attuale compagno prima di togliersi la vita, gettandosi dalla torre di un castello poco fuori dal centro abitato. Prima di compiere l'azione, ha lasciato un biglietto in cui chiedeva scusa. La scena si è svolta in un contesto di grande sconcerto tra i residenti della zona.

A Cossombrato (Asti) un uomo uccide la ex moglie e il compagno, poi si suicida gettandosi dalla torre del castello poco fuori città. Sui corpi delle due vittime sono stati trovati segni di arma da taglio causati da un attrezzo agricolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Cossombrato, uccide ex moglie e compagno poi si lancia dal castello: strage per gelosia nell’AstigianoCossombrato omicidio oggi, tre morti: cosa è successo Una tragedia familiare si consuma in poche ore e lascia tre morti in un piccolo centro...

Leggi anche: Asti, uccide ex moglie e compagno a roncolate e poi si toglie la vita gettandosi dal castello

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Asti, uccide l'ex moglie e il compagno di lei e si suicida; Tragedia ad Asti, uccide a colpi di roncola l'ex e il suo compagno poi si lancia dal Castello di Cossombrato: Mi hai rovinato la vita; Asti, uccide la ex moglie e il compagno con una roncola poi si getta nel vuoto da una torre; Asti, uccide ex moglie e compagno a roncolate e poi si toglie la vita gettandosi dal castello.

Asti, uccide l’ex moglie e compagno, poi si getta dal castello di Cossombrato. Il biglietto: Chiedo scusaA Cossombrato (Asti) un uomo uccide la ex moglie e il compagno, poi si suicida gettandosi dalla torre del castello poco fuori città ... fanpage.it

Uccide ex e nuovo compagno con una roncola, poi si suicida gettandosi dalla torre del castello di CossombratoUn uomo di 57 anni ha ucciso l'ex moglie e il nuovo compagno con una roncola, poi si è suicidato gettandosi da una torre del castello di Cossombrato (Asti) ... fanpage.it

Ha ucciso l'ex moglie e il suo compagno, poi si è tolto la vita. L'ennesimo femminicidio si è consumato in provincia di Asti. - facebook.com facebook

Asti, uccide la ex e il compagno di lei e poi si suicida x.com