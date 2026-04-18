A Cossombrato, nel territorio dell’Astigiano, si è verificato un episodio che ha portato alla morte di tre persone. Secondo quanto riferito, un uomo avrebbe ucciso l’ex moglie e il suo compagno prima di lanciarsi dal castello del paese. L’accaduto si è svolto nell’arco di poche ore, lasciando la comunità sconvolta per quanto accaduto in un contesto di rapporti familiari complessi.

Cossombrato omicidio oggi, tre morti: cosa è successo. Una tragedia familiare si consuma in poche ore e lascia tre morti in un piccolo centro dell’ Astigiano. Un uomo ha ucciso l’ex moglie e il suo nuovo compagno, per poi togliersi la vita. Le vittime sono Drita Koni e il compagno, mentre l’uomo che ha compiuto il duplice omicidio è Astrit Koni, 59 anni, conosciuto in paese anche come Arturo. Tutti di origine albanese, vivevano in Italia da oltre vent’anni. Duplice omicidio e suicidio, la pista della gelosia. Secondo le prime ricostruzioni, il movente sarebbe legato alla gelosia. L’uomo avrebbe tentato più volte un riavvicinamento con l’ex moglie, senza successo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Cossombrato, uccide ex moglie e compagno poi si lancia dal castello: strage per gelosia nell’Astigiano

Notizie correlate

Uccide la ex moglie e il compagno, poi si lancia dal castello: tragedia nel TorineseHa ucciso la ex moglie e il nuovo compagno di lei, poi si è tolto la vita lanciandosi dal castello dove lavorava.

Leggi anche: Asti, uccide ex moglie e compagno a roncolate e poi si toglie la vita gettandosi dal castello

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Asti, uccide ex moglie e compagno a roncolate e poi si toglie la vita gettandosi dal castello.

Uccide l’ex moglie e il nuovo fidanzato della donna, poi si getta dal castello del paese e muoreTragedia a Cossombrato, nell’astigiano. Secondo i primi accertamenti un uomo di 57 anni di origine albanese avrebbe ucciso a roncolate l’ex moglie e il nuovo compagno, ... ilmattino.it

Tragedia a Cossombrato, uccide la ex moglie e il nuovo compagno della donna e si getta dal castelloDramma ieri pomeriggio nel piccolo comune di Cossombrato, nell’ Astigiano. Astrit Koni, uomo di origine albanese di circa 50 anni, ha ucciso l’ ex moglie Drita e il nuovo compagno, per poi togliersi ... rainews.it