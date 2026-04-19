È stato insediato il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Marinari d’Italia (Amni) Gruppo

Insediato il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Marinari d’Italia (Amni) Gruppo "Sante Cinti" di Comacchio per il prossimo quadriennio, con la conferma di Mauro Folegatti alla presidenza. Nel proprio mandato, punterà a promuovere la passione marinaresca e la cultura locale con la valorizzazione delle tradizioni del territorio lagunare. "La gestione del Centro Nautico Comacchiese, cuore delle attività associative – precisa ancora Folegatti – in collaborazione con il Canoa Club e Ippocampo Sub, sarà la sede ideale per tante attività benefiche, sportive e culturali in programma". Il gruppo ha da poco celebrato gli 80 anni di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Associazione Marinai, il nuovo consiglio ’Tante attività benefiche’

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