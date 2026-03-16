Si scopre che Raffaella Carrà ha un figlio adottivo segreto, Gian Luca Bulzoni, che era anche il suo segretario. Ora Bulzoni è l’unico erede dell’artista. La Fondazione ha spiegato che l’adozione è avvenuta per garantire la continuità delle attività benefiche portate avanti dalla cantante. Carrà, in passato, aveva affermato di aver adottato il mondo, senza mai confermare questa storia.

«Non sono diventata madre, e allora ho adottato il mondo», diceva Raffaella Carrà nelle interviste quando, regolarmente, arrivava l’insidiosa domanda sulla maternità. Peccato che la sua risposta - si è scoperto ieri - non fosse del tutto sincera. Perché un figlio, la regina del Tuca Tuca, ce l’aveva eccome: un figlio adottivo segreto, Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 ma residente da anni a Roma. Titolare della Arcoiris Edizioni Musicali, Pelloni Bulzoni (Pelloni è il vero cognome di Carrà) è stato un collaboratore fidato, segretario personale e manager di Raffaella Carrà. Tra le persone a lei più vicine, insieme a pochi altri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto. «È Gian Luca Bulzoni, suo segretario». Ora è anche unico erede. La Fondazione: «Adottato per proseguire le attività benefiche»

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Raffaella Carrà avrebbe avuto un figlio adottivo rimasto finora lontano dai riflettori, che risulterebbe anche l’unico erede del patrimonio dell’artista e dei diritti legati alla sua immagine e alle sue opere. A rivelarlo in esclusiva è il Corriere della Sera https://sh - facebook.com facebook

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