pagliarani nuovo presidente agia associazione under 40 della cia

Matteo Pagliarani, 31 anni, di Mercato Saraceno, è stato nominato nuovo presidente nazionale di Agia, l'associazione composta da giovani sotto i 40 anni della Cia. La nomina è stata ufficializzata di recente, in occasione di un'assemblea nazionale dell'organizzazione. La decisione arriva dopo le elezioni interne e sostituisce il precedente incarico ricoperto da altri membri dell'associazione.

Matteo Pagliarani, 31 anni, di Mercato Saraceno, è stato eletto nuovo presidente nazionale di Agia, l’associazione under 40 della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori), durante la VII Assemblea elettiva a Roma, che aveva come tema ’Destinazione Agricoltura 2066’ con le congratulazioni del presidente nazionale Cia, Cristiano Fini. Pagliarani, perito agrario, ha da tempo messo al centro della sua vita la difesa dell’agricoltura e la tutela del territorio. Si divide tra l’azienda agricola multifunzionale di famiglia e l’impegno nella rappresentanza, sia a livello europeo, dove dal 2023 ricopre anche il ruolo di vicepresidente del Ceja (Consiglio europeo dei giovani agricoltori), che a livello locale, dove è vicepresidente della Cia Romagna e guida di Agia-Cia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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