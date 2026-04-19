Assegno unico 3,3 miliardi nel primo bimestre 2026 | 5,9 milioni di nuclei e 9,4 milioni di figli I dati dell’osservatorio INPS

L’INPS ha reso pubblici i dati relativi all’Assegno unico e universale nel periodo tra gennaio 2025 e febbraio 2026. Durante i primi due mesi del 2026, sono stati distribuiti circa 3,3 miliardi di euro a circa 5,9 milioni di nuclei familiari, con un totale di circa 9,4 milioni di figli coinvolti. Questi numeri sono stati comunicati attraverso l’aggiornamento dell’Osservatorio statistico dell’istituto.