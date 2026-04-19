Assegno unico 3,3 miliardi nel primo bimestre 2026 | 5,9 milioni di nuclei e 9,4 milioni di figli I dati dell’osservatorio INPS
L’INPS ha reso pubblici i dati relativi all’Assegno unico e universale nel periodo tra gennaio 2025 e febbraio 2026. Durante i primi due mesi del 2026, sono stati distribuiti circa 3,3 miliardi di euro a circa 5,9 milioni di nuclei familiari, con un totale di circa 9,4 milioni di figli coinvolti. Questi numeri sono stati comunicati attraverso l’aggiornamento dell’Osservatorio statistico dell’istituto.
L’INPS ha pubblicato l’aggiornamento dell’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale, riferito al periodo gennaio 2025-febbraio 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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