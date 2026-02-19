Assegno Unico Universale quasi 40 miliardi erogati in due anni | il rapporto INPS rivela chi riceve di più con quanti figli e in quale regione

L’Assegno Unico Universale ha distribuito quasi 40 miliardi di euro in due anni, secondo i dati dell’INPS. Questa cifra deriva dal numero crescente di famiglie che ne usufruiscono, soprattutto in alcune regioni del Nord Italia. Il rapporto rivela chi riceve di più, in base al numero di figli e alla situazione economica. La diffusione della misura varia molto da regione a regione, con alcune aree che registrano un incremento significativo. I numeri mostrano come questa misura abbia coinvolto milioni di famiglie italiane.

L'Osservatorio statistico sull'Assegno Unico Universale pubblicato dall'INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale fornisce un quadro analitico della misura per il biennio 2024-2025.