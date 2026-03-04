Gioco d’azzardo | dati in aumento e pesante impatto sociale in città

Il gioco d’azzardo sta crescendo anche a Verona, con numeri che mostrano un aumento costante. I dati indicano un incremento delle persone coinvolte e un impatto sociale sempre più evidente in città. Questa tendenza si riflette su diverse aree della vita urbana, coinvolgendo un numero crescente di individui. La questione si manifesta come una realtà sempre più presente nel tessuto sociale locale.

Al Teatro Santissima Trinità arriva "Fate il nostro gioco", lo spettacolo-talk che smonta le false credenze, promosso da Ulss 9 e Fondazione Tovini Il fenomeno del gioco d'azzardo continua a espandersi con numeri che, anche a Verona, descrivono una crescita costante e preoccupante. Secondo i dati più recenti, in Italia ogni cittadino spende in media 1.300 euro all'anno, mentre nel territorio veronese la cifra sale a circa 1.800 euro per singolo giocatore. «Gli ultimi dati del 2024 si attestano intorno ai 160 miliardi di giocato in Italia, che negli ultimi dieci anni è aumentato del 600%. Una crescita veramente esponenziale. L'attenzione...

Povertà ed esclusione sociale: l'allarme Caritas sul gioco d'azzardo Gaeta, 15 gennaio 2026 – Il 16 novembre 2025 la Caritas Italiana ha pubblicato la ventinovesima edizione del Rapporto su povertà ed esclusione...

Gioco d'azzardo. In aumento tra i giovani: "Tanti i familiari che ci chiedono aiuto" In Emilia-Romagna nel 2024 si è giocato quasi 10,2 miliardi di euro, tra fisico e telematico, con una vincita di oltre otto miliardi di euro.

Gioco d'azzardo a Torre Annunziata: dati sul gioco fisico e digitale Il gioco d'azzardo è una realtà ampiamente diffusa in Campania e Torre Annunziata non fa eccezione. La presenza di punti scommesse, sale dedicate e rivendite ...

Gioco d'azzardo in Campania, 4,1 milioni per il Piano regionale contro la dipendenza Approvato il Piano contro il gioco patologico: fondi 2024 alle Asl per prevenzione nelle scuole, cure nei Ser.D. e supporto ai giocatori sovraindebitati.

