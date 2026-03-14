La storia di Anna | Da 17 anni con l' anoressia ma combatto per mio figlio

Da feedpress.me 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna ha vissuto diciassette anni con l'anoressia, affrontando numerosi ricoveri e ricadute. Dopo tanto tempo, ha deciso di lottare per uscire dalla malattia, sostenendo che sopravvivere non equivale a vivere. La sua vita è cambiata quando ha avuto un figlio, un evento che ha segnato una svolta importante nel suo percorso.

Diciassette anni vissuti con l'anoressia, tanti ricoveri e ricadute, la voglia di uscirne perchè «il solo sopravvivere alla malattia non significa vivere», poi una svolta inaspettata, un figlio. Anna oggi ha 31 anni ed un bambino di 4, Leonardo: «Sono ancora in cura ma combatto per mio figlio, per dargli una madre sana che possa essere al suo fianco, e lancio un messaggio ai genitori: non sottovalutate i sintomi di una bambina o ragazza che inizia a non mangiare - afferma - e non abbiate paura di guardare in faccia la realtà». Anna è di Verona e nel 2025 è stata ricoverata nel centro specializzato "Il nido delle rondini" di Todi, dove è attualmente in cura, dopo vari ricoveri in Veneto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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