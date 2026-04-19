Asl in crisi | 4 direttori in due anni il caos blocca la sanità

Negli ultimi due anni, quattro direttori sono stati nominati alla guida dell'azienda sanitaria locale, causando un susseguirsi di cambiamenti che hanno rallentato l’attività dei servizi sanitari. Un consigliere regionale ha criticato pubblicamente la gestione della sanità nel territorio, evidenziando come questa situazione abbia compromesso la stabilità e la continuità delle prestazioni offerte ai cittadini. La situazione ha attirato l’attenzione sulle difficoltà interne all’organizzazione.

Il consigliere regionale Alberto Urpi ha lanciato un severo monito contro la gestione della sanità nel territorio, denunciando come l’alternanza dei vertici nella Asl stia minando la continuità operativa dei servizi. Il sindaco di Sanluri evidenzia una criticità strutturale legata al ricambio troppo frequente delle cariche direttive, che negli ultimi due anni ha la successione di ben 4 direttori generali. L’instabilità gestionale e il rischio per i servizi territoriali. La dinamica del continuo cambio ai vertici della direzione generale della Asl solleva interrogativi profondi sulla capacità del sistema di rispondere alle necessità della popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asl in crisi: 4 direttori in due anni, il caos blocca la sanità Notizie correlate Sanità Lazio: ultimatum ai direttori Asl per i pazienti fragiliDurante l’inaugurazione di tre nuove case della comunità nell’area capitolina, il presidente della Regione Lazio, Rocca, ha tracciato una linea netta... Sanità, Fico incontra i direttori delle Asl: "Lavoriamo a un grande potenziamento della medicina territoriale"Il presidente della Regione Roberto Fico ha incontrato quest'oggi a Palazzo Santa Lucia i manager delle sette Aziende Sanitarie Locali della Campania... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Alcol e adolescenti, Asl Roma 4 lancia l’allarme: Fenomeno in crescita; Il fenomeno sommerso dell’alcol tra i giovanissimi, Asl Roma 4: Oltre 600mila minorenni bevono in modo rischioso; Asl Roma 4 e Palio Marinaro, una giornata all’insegna della prevenzione; Grande partecipazione al Villaggio della Prevenzione della ASL Roma 4 in occasione del Palio Marinaro di Civitavecchia. Lombardia, l’assistenza sanitaria è in crisi: mancano 4.416 medici di famiglia. Cala la speranza di vita in saluteMilano, 31 marzo 2026 – Sono 322 i bandi che domani verranno aperti per trovare 4.416 medici di ruolo unico in tutta la Lombardia. Alle candidature faranno seguito nelle diverse Asst il 26 maggio ... ilgiorno.it Si è svolta ieri, presso la Sala Teatro della ASL una importante giornata di prevenzione dedicata alle patologie cerebro e cardio-vascolari, organizzata da A.L.I.Ce Ciociaria in collaborazione con la ASL di Frosinone. All’iniziativa hanno aderito numerosi cittadi facebook Santa Giusta e Palmas Arborea, gli amministratori chiedono alla Asl l'attivazione urgente di un Ascot x.com