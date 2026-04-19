Asilo di via Spini in stop | gara deserta per costi troppo alti

L’affidamento della gestione del nuovo asilo nido di via Spini è attualmente sospeso. La prima gara d’appalto è stata annullata perché nessuna offerta è stata presentata, a causa dei costi troppo elevati. La procedura di assegnazione è rimasta senza partecipanti e non sono stati avviati accordi alternativi. La situazione ha portato a un blocco temporaneo nella realizzazione del progetto.

L’affidamento della gestione del nuovo asilo nido di via Spini è bloccato dopo il fallimento della prima procedura di gara. L’unica offerta presentata da una cooperativa sociale è stata scartata perché le tariffe proposte superavano i limiti economici stabiliti dalla lex specialis, portando la segretaria comunale Monica Marzano a dichiarare deserta la selezione per l’anno educativo 2026-2027. Blocco amministrativo e nuove tempistiche per via Spini. Il percorso per attivare il servizio presso la struttura di via Spini subisce un rallentamento imprevisto. La procedura, affidata a Consorzio.it su mandato dell’amministrazione locale, non ha prodotto alcun vincitore per il contratto quinquennale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asilo di via Spini in stop: gara deserta per costi troppo alti Notizie correlate "Unione Terre di Pianura? Costi troppo alti"Unione Terre di Pianura: la fusione respinta dai cittadini, attuata per via amministrativa. Mensa scolastica, ancora troppo alti i costi per i pasti di docenti e collaboratoriI pasti per gli adulti stanno diminuendo, e di conseguenza anche i costi, ma non abbastanza e resta sempre un deficit di circa 100mila euro rispetto... Una raccolta di contenuti Si parla di: Cercasi gestore per l’asilo. L’unica offerta in gara è risultata inammissibile; Cercasi gestore per l’asilo L’unica offerta in gara è risultata inammissibile. Cercasi gestore per l’asilo. L’unica offerta in gara è risultata inammissibileLa segretaria comunale ha dichiarato che la procedura è andata deserta. L’amministrazione si riaffida a Consorzio.it, ma i tempi ora stringono. . ilgiorno.it