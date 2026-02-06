L’Unione Terre di Pianura non convince i cittadini. A Granarolo, la fusione tra i Comuni viene respinta, anche se le istituzioni hanno deciso di portarla avanti comunque. Il consigliere di opposizione Pino Minissale non le manda a dire: definisce l’Unione un “carrozzone” costoso e lontano dai bisogni dei Comuni. La questione rimane aperta, e il dibattito tra amministratori e cittadini si accende.

Unione Terre di Pianura: la fusione respinta dai cittadini, attuata per via amministrativa. Queste le dure parole del consigliere di opposizione a Granarolo, Pino Minissale, che dichiara: "Da anni definisco l’Unione un carrozzone dispendioso, sempre più costoso e sempre più lontano dai Comuni. Oggi questa definizione non è più solo politica, ma supportata da atti ufficiali. Nel 2018 i cittadini di Granarolo furono chiamati a esprimersi sulla fusione dei Comuni. Il risultato fu chiaro: la fusione venne bocciata. Eppure, a distanza di pochi anni, quella fusione è stata realizzata di fatto, senza referendum e senza un vero confronto pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Unione Terre di Pianura? Costi troppo alti"

Le organizzazioni sindacali hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai costi delle rette, ritenendoli ancora troppo elevati.

Gli studenti fuori sede di Genova hanno organizzato una protesta per evidenziare l'aumento dei costi di viaggio durante le festività, che rendono difficile trasferirsi tra casa e università.

