Ascolti TV 18 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata del 18 aprile 2026 sono stati pubblicati e mostrano le percentuali di share e il numero di spettatori di ciascun programma. Le statistiche riguardano le principali emittenti televisive trasmesse in quell’orario, con dettagli sulle performance di ogni trasmissione. Questi numeri offrono un quadro preciso di chi ha avuto maggiore attenzione tra il pubblico durante la serata.

Ascolti TV 18 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di sabato 18 aprile 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. Vincitore prima serata:. Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Sabato 18 Aprile 2026.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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