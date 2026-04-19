ASCOLTI TV 18 APRILE 2026 | CALA AMICI 22,4% SALE CANZONISSIMA 17,9% IN ALTRE PAROLE 7,4% DON CAMILLO 6,5%

Sabato 18 aprile 2026 sono stati trasmessi vari programmi televisivi, tra cui le ultime puntate di Canzonissima e Amici. La trasmissione Amici ha ottenuto uno share del 22,4%, mentre Canzonissima ha raggiunto il 17,9%. In altri programmi, come In altre parole, lo share è stato del 7,4%, e Don Camillo ha registrato il 6,5%. I dati sono stati comunicati in giornata.

ASCOLTI TV 18 APRILE 2026 • SABATO •. Gli ascolti tv di sabato 18 aprile 2026 con le quinte puntate di Canzonissima e di Amici. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – 2514 33.40 PT – 5516 31.87 M E D I A S E T 24H – 3011 39.99 PT – 7115 41.12 Settegiorni Parlamento – 543 14.70 Tg1 – 939 18.90 UnoMattina in Famiglia – 1005 20.40 + 826 19.40 Buongiorno Benessere – 765 18.30 Linea Verde Illumina Sport e Salute – 797 15.90 Linea Verde L’Italia è Straordinaria – 1167 17.90 Linea Verde Italia – 2205 21.20 Tg1 – 2968 24.70 Bar Centrale – 1333 11.90 Passaggio a Nord-Ovest – 845 8.90 + 858 9.70 A Sua Immagine – 757 9.20 A Sua Immagine – 679 8.70 Tg1 – 737 9.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 18 APRILE 2026: CALA AMICI (22,4%), SALE CANZONISSIMA (17,9%), IN ALTRE PAROLE (7,4%), DON CAMILLO (6,5%) Notizie correlate ASCOLTI TV 18 APRILE 2026: CALA AMICI (22,4%), SALE CANZONISSIMA (17,9%), IN ALTRE PAROLE, DON CAMILLOASCOLTI TV 18 APRILE 2026 • SABATO • Gli ascolti tv di sabato 18 aprile 2026 con le quinte puntate di Canzonissima e di Amici. ASCOLTI TV 18 APRILE 2026: AMICI, CANZONISSIMA, IN ALTRE PAROLE, DON CAMILLOASCOLTI TV 18 APRILE 2026 • SABATO • Gli ascolti tv di sabato 18 aprile 2026 con le quinte puntate di Canzonissima e di Amici. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ascolti tv 18 aprile, chi ha vinto la sfida tra Amici e Canzonissima nella quinta puntata; Ascolti tv ieri 17 aprile 2026, ecco chi ha vinto la prima serata; Ascolti tv, Dalla strada al palco vince la serata. Antonella Elia prima finalista al Gf Vip; Ascolti tv 17 aprile: Dalla strada al palco (16.7%) batte il Grande Fratello Vip (17.3%). Ascolti tv sabato 18 aprile: Canzonissima, Amici, Mine vagantiAscolti tv 18 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti TV ieri 18 aprile, chi ha vinto tra il serale di Amici e Canzonissima: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra il serale di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale5 e Canzonissima di Milly Carlucci in onda su Rai1 ... fanpage.it Ascolti TV | Venerdì 17 Aprile 2026. Netto calo per Dalla Strada al Palco (2.338 – 16.7%) che vince comunque sul GF Vip (1.968 – 17.3%) Tutti i dati - facebook.com facebook Complimenti a @RaiUno @voltabuonarai @caterinabalivo @domenicomarock @RosannaCacio @antomezzancella per gli Ascolti con 1.413.000 13,67%-1.517.000 17,70% #LaVoltaBuona #LVB Foto UFFICIO STAMPA RAI x.com