Ostia Ponente lite in strada finisce nel sangue | uomo accoltellato dal coinquilino

Un episodio di violenza si è verificato in piazza a Ostia Ponente, dove un uomo è stato ferito con un coltello durante una lite con il suo coinquilino. L’aggressione è avvenuta di fronte agli agenti della polizia di Stato, che sono intervenuti immediatamente dopo l’accaduto. La vittima è stata colpita con un fendente e trasportata in ospedale per le cure necessarie.

Ostia, 25 marzo 2026 – Si è consumata praticamente sotto gli occhi degli agenti della polizia di Stato la violenta aggressione avvenuta in piazza di Ostia Ponente, sfociata nell’accoltellamento di un uomo, colpito con un fendente al culmine di una lite. L’equipaggio del IX Distretto Esposizione era intervenuto sul posto a seguito di una segnalazione per una discussione animata. Giunti nei pressi dell’appartamento indicato, gli agenti hanno trovato in strada due uomini intenti a litigare, uno dei quali impugnava un grosso coltello da macellaio. Alla vista della pattuglia, quest’ultimo ha sferrato un colpo contro la vittima, per poi darsi alla fuga tra le abitazioni della zona. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Roma, lite finisce nel sangue: uomo accoltellato al collo nel palazzo occupatoUna lite che è degenerata nel sangue con un uomo che è stato accoltellato al collo. Fondi, lite tra giovanissimi finisce nel sangue: minorenne accoltellatoFondi, 23 marzo 2026 – Ancora un episodio di violenza tra giovanissimi nel Lazio. Contenuti utili per approfondire Ostia Ponente Ostia, lite tra coinquilini finisce nel sangue: accoltella il rivale con una lama da 50 cm davanti ai poliziotti e scappaDoveva essere una semplice discussione. È finita con un coltello da macellaio in mano e un uomo a terra, il tutto davanti agli agenti. A Ostia Ponente, una lite tra coinquilini è degenerata in pochi s ... msn.com Ostia, lite finisce a coltellate. Due i feritiUna lite finita nel sangue, con due persone - un 33enne e un 26enne, entrambi romani - che sono state trasportate in ospedale. Un episodio questo avvenuto nella serata di lunedì 7 luglio a Ostia, su ... romatoday.it