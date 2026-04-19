Arthur Fils fa suo il titolo a Barcellona | sconfitto Andrey Rublev in due set

Arthur Fils ha vinto il titolo a Barcellona, sconfiggendo in finale l’avversario in due set. È il suo primo trofeo dopo 19 mesi, periodo durante il quale ha affrontato diversi problemi fisici che hanno rallentato la sua carriera. La vittoria arriva dopo il suo ritorno sulle scene ufficiali e rappresenta un traguardo importante per il giovane tennista.

Il ritorno di Arthur Fils. Sono passati 19 mesi dal successo nell’ATP 500 di Tokyo, un arco di tempo segnato da numerosi problemi fisici che ne hanno rallentato l’ascesa. Oggi, però, il francese ha chiuso il cerchio sulla terra rossa di Barcellona, conquistando un altro titolo della categoria “500”. Si tratta del terzo trofeo in questa fascia di tornei per il transalpino, vittorioso contro il russo Andrey Rublev (n.12 del mondo) con il punteggio di 6-2 7-6(2) in un’ora e 41 minuti. Un successo che gli consente di guadagnare posizioni nel ranking (n.25) e di dare continuità alla propria risalita in vista dello Slam di casa, il Roland Garros. Nel primo set, l’avvio favorevole a Rublev — avanti di un break — si rivela presto illusorio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arthur Fils fa suo il titolo a Barcellona: sconfitto Andrey Rublev in due set Notizie correlate Pronostico e quote Andrey Rublev – Arthur Fils, Finale Barcellona 19-04-2026Andrey Rublev e Arthur Fils si giocheranno il titolo del torneo catalano a partire dalle ore 16:00 ovviamente sulla Pista Rafa Nadal. ATP Barcellona 2026, la finale sarà tra Andrey Rublev ed Arthur FilsL’ultimo atto dell’ATP 500 di Barcellona sarà tra il russo Andrey Rublev, numero 5 del seeding, ed il transalpino Arthur Fils, testa di serie numero... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Musetti è fuori ai quarti di Barcellona: netta sconfitta contro Arthur Fils; Fils si conferma bestia nera di Musetti! Il francese avanza in semifinale: il match in 90; La previsione di Arthur Fils: Rafa Jódar colpisce in modo incredibile, diventerà molto forte; Arthur Fils - Terence Atmane 2:1. Arthur Fils supera Rubelv e trionfa a Barcellona! A Stoccarda vince ancora RybakinaArthur Fils è definitivamente tornato, e dopo gli ottimi risultati di questo avvio di stagione si prende anche il primo titolo al rientro dall’infortunio! All’ATP 500 di Barcellona il francese corona ... tennisitaliano.it Arthur Fils trionfa a Barcellona: battuto Rublev nella finale ATP 500Il giovane talento francese Arthur Fils ha scritto una pagina importante nella sua carriera, conquistando il prestigioso titolo dell’ATP 500 di Barcellona. In una finale avvincente disputata sulla ... it.blastingnews.com Le parole del nuovo campione di Barcellona Arthur Fils: “Abbiamo passati mesi difficili io e il mio team, per l’infortunio, ma abbiamo fatto un lavoro incredibile e adesso siamo di nuovo qui” x.com Le parole di Arthur Fils in conferenza stampa all’ATP 500 di Barcellona dopo la vittoria su Lorenzo Musetti ️ #SpazioTennis #tennis #Fils facebook