Ars et Labor-Mezzolara 2-1 | Senigagliesi ci riprova tiro debole e centrale - DIRETTA e VIDEO

Oggi si gioca la partita tra Ars et Labor e Mezzolara, due squadre che si affrontano in una sfida decisiva. La partita è stata trasmessa in diretta e sono disponibili anche immagini video dell'incontro. I giocatori sono scesi in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato importante e la tensione si percepisce fin dalle prime battute.

Gli uomini di Parlato vincono il big match del Mazza, chiudendo la pratica in 42 minuti. Ora è tutto da scrivere Impresa Ars et Labor. Il Mezzolara capolista cade al Mazza (2-1) e il campionato è ufficialmente riaperto. Davanti ad oltre 6.300 spettatori, i biancazzurri partono aggressivi, andando sul doppio vantaggio nei primi 40 minuti (rigore di Carbonaro e magia di Senigagliesi). Gli ospiti accorciano al quarto minuto di recupero della prima frazione con Battisti, facendo pensare ad una ripresa da fuochi d’artificio. Invece il match si trascina più o meno stancamente fino al triplice fischio, che consegna agli uomini di Parlato un successo che suona come una sentenza: -4 dalla vetta e tutto ora è nuovamente in ballo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ars et Labor, al Mazza arriva l'Osteria Grande. Ma il Mezzolara è già a +13 - DIRETTA ALLE 14.30 Leggi anche: Brescello-Ars et Labor 0-0: biancazzurri subito pericolosi con un tiro di Piccioni - DIRETTA Una raccolta di contenuti su Ars et Labor Mezzolara 2 1 Senigagliesi... Temi più discussi: Tutti alla Spal! Mazza sold out per Ars et Labor-Mezzolara; Tabellino partita Mezzolara vs Ars Et Labor Ferrara; Per SPAL-Mezzolara del 15 marzo i biglietti costeranno meno; Ars et Labor di rimonta: ribalta il Solarolo nel finale e accorcia sul Mezzolara. Eccellenza, Ars et Labor-Mezzolara: 1-0 (8' Carbonaro)Ferrara Sono oltre 5500 i tifosi allo stadio Mazza per il big match di Eccellenza tra la capolista Mezzolara (61 punti) e l’Ars et Labor che insegue a quota 54, a sette punti di distanza e deve vincer ... msn.com Per SPAL-Mezzolara del 15 marzo i biglietti costeranno menoDomenica 15 marzo al Paolo Mazza si incontreranno la seconda in classifica del girone B di Eccellenza, la SPAL (formalmente Ars et Labor Ferrara) e il Mezzolara. A separarle ci sono 7 punti quando m ... lospallino.com Ars et Labor, ci siamo: è il giorno del big match contro il Mezzolara - DIRETTA DALLE 14.30 x.com ARS ET LABOR – MEZZOLARA. MISTER PARLATO: “RISPETTIAMO GLI AVVERSARI MA VOGLIAMO VINCERE” IL VIDEO: https://www.ferrarasport.it/ars-et-labor-mezzolara-mister-parlato-rispettiamo-gli-avversari-ma-vogliamo-vincere-il-video/ facebook