Il testo anticipa un momento di grande fermento, descritto come il giorno dei poveri, in cui le persone considerate invisibili si solleveranno. Si sottolinea che queste insurrezioni sono composte da elementi semplici e quotidiani. Viene suggerito che, alla fine, ci sarà la consapevolezza che tutto era stato predisposto affinché quel giorno si verificasse, lasciando intendere un cambiamento imminente.

Si accorgeranno di avere da sempre in mano la storia e quello sarà il giorno atteso fin dall’inizio. Ci si accorgerà che tutto congiurava perché arrivasse quel momento. Quel giorno è il giorno dei poveri che, all’insaputa dei potenti, intessevano precari mondi alternativi, nuovi orizzonti e umane grammatiche rimaste invendute nel mercato globale delle finzioni. Si trattava di artigiane insurrezioni non sospette. Per questo passano inosservate: perché fuori dai normali circuiti del sistema. A Fez, nel Marocco, vengono molti studenti dell’Africa subsahariana. Una sorta di ‘élite’ universitaria che tra i tanti meriti annovera quello di ricordare all’Africa cosiddetta ‘bianca’, del nord, che le Afriche sono tante e una allo stesso tempo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriverà il giorno dei poveri: le insurrezioni degli invisibili sono fatte di poche cose

Notizie correlate

‘Le cose le ho fatte bene, sono vittima’, parla cardiochirurgo del MonaldiTempo di lettura: < 1 minuto “Io so solamente che le cose le ho fatte bene, le ho fatte bene, quindi io sono la vittima”.

Leggi anche: Il comune brianzolo dove sono state fatte più di 10 multe al giorno e tolte quasi 2 patenti a settimana

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Blog | Arriverà il giorno dei poveri: le insurrezioni degli invisibili sono fatte di poche cose; Future Week arriva a Firenze: due giorni per costruire l’ecosistema dell’innovazione; Binaghi: Arriverà il momento in cui vinceremo anche gli Internazionali di Roma. VIDEO; The Testaments, il seguito de Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood, arriva su Disney+.

Il nuovo Decreto Sicurezza arriverà in Aula il 21 aprile, il giorno dopo è già calendarizzata la fiducia. Nessun dibattito, nessuna modifica possibile per un testo liberticida e propagandistico che tocca le libertà e i diritti fondamentali dei cittadini. Per questo ho scr facebook

Il nuovo Decreto Sicurezza arriverà in Aula il 21 aprile, il giorno dopo è già calendarizzata la fiducia. Nessun dibattito, nessuna modifica possibile per un testo liberticida e propagandistico che tocca le libertà e i diritti fondamentali dei cittadini. Per questo ho scr x.com