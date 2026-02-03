Il comune brianzolo dove sono state fatte più di 10 multe al giorno e tolte quasi 2 patenti a settimana

La polizia locale di Giussano ha intensificato i controlli stradali. In un mese sono state fatte più di 10 multe al giorno e quasi 2 patenti sono state ritirate ogni settimana. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le infrazioni accertate sono aumentate di oltre mille. La strategia mira a rendere le strade più sicure per tutti.

Più di mille violazioni accertate in più rispetto al 2024. L'attività della polizia locale di Giussano mostra un significativo incremento dei controlli mirati a garantire maggiore sicurezza a chi viaggia su strada. Vediamo i numeri tra multe, patenti tolte e interventi fatti dagli agenti nel 2025.

