Arriva lo &#8216;youth test' nei Comuni italiani | la valutazione dell'impatto delle politiche sui giovani

Da fanpage.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, viene introdotto uno strumento chiamato 'youth test' destinato a valutare come le politiche pubbliche influenzano le giovani generazioni. Questo nuovo procedimento viene integrato nei processi decisionali a livello comunale, con l'obiettivo di analizzare l’effetto delle misure adottate sui giovani. La novità mira a garantire che le decisioni politiche tengano conto delle conseguenze per le fasce più giovani della popolazione.

Lo youth test è uno strumento che valuta l'impatto delle politiche pubbliche sulle nuove generazioni, integrandolo nei processi decisionali. Parma è la prima città in Italia ad applicarlo in modo sistematico, città che sta facendo da modello per altre amministrazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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