Un minorenne arrestato a Perugia con l’accusa di terrorismo e successivamente scarcerato è stato trasferito in una comunità. Il ragazzo, di 17 anni, era stato fermato in relazione a un progetto di strage in una scuola. Dopo il provvedimento di scarcerazione, la magistratura ha disposto il suo trasferimento in una struttura di accoglienza. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione dei casi di giovani coinvolti in attività sospette.

Nel marzo 2026 un ragazzo di 17 anni era stato arrestato a Perugia. Progettava una strage da compiere nel liceo artistico di Pescara che frequenta: l’accusa è quella di terrorismo. Meno di un mese dopo, il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della difesa, consentendo la scarcerazione del minore, che sarà trasferito in comunità. Potrà tornare in aula, ma con il divieto di utilizzo di qualsiasi dispositivo informatico. Torna a scuola il 17enne accusato di terrorismo L’appello dal carcere: “Non sono uno stragista” Le parole del padre: “Non mi do colpe” Torna a scuola il 17enne accusato di terrorismo L’avvocato del ragazzo, Angelo Pettinella, chiese fin dall’arresto la revoca della misura cautelare o, in via alternativa, la sostituzione con gli arresti domiciliari o con una misura meno gravosa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestato per terrorismo e scarcerato a Perugia, 17enne che progettava strage a scuola può tornare in aula

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