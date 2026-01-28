Una ragazza è stata accoltellata a Torre del Greco mentre cercava di difendere la fidanzata durante una rapina. I due sono stati aggrediti da due uomini a volto coperto in via Calastro, mentre erano in auto. La giovane è rimasta ferita al petto e alla spalla. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che l’hanno portata in ospedale, mentre i carabinieri cercano di ricostruire la scena e identificare i rapinatori.

Erano nell’auto insieme quando sono stati aggrediti da due rapinatori a volto coperto in via Calastro, a Torre del Greco (Napoli). Durante il tentato assalto, avvenuto verso le 3 di notte, i due malviventi hanno tirato fuori dall’abitacolo la coppia di fidanzati. Il 27enne, però, ha iniziato una colluttazione in difesa della ragazza ed è stato per questo accoltellato prima al petto e poi alla spalla. Soccorso dall’ambulanza e portato in ospedale, il ragazzo non è in pericolo di vita e le sue condizioni non preoccupano particolarmente. Il gesto probabilmente gli costerà un lungo recupero, ma ha di certo evitato il peggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ragazza accoltellato per difendere la fidanzata da una rapina: ferito al petto e alla spalla

Approfondimenti su Torre del Greco Rapina

Una rapina si è scatenata nella notte in via Calastro a Torre del Greco, e le cose sono rapidamente sfuggite di mano.

Questa notte, intorno alle 3, i carabinieri di Torre del Greco sono intervenuti in via Calastro per una rapina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torre del Greco Rapina

Argomenti discussi: Studente accoltellato a La Spezia, i messaggi della fidanzata di Zouhair: Ho fatto di tutto per evitare litigi; Ferito con 12 coltellate a San Salvario: tre arresti, ma è mistero su una ragazza con parrucca blu; La Spezia, la fidanzata del killer Atif: Sono la ragazza per cui Abu ha perso la vita. Ho cercato di evitare litigi fra i due; La fidanzata di Zouhair: Basta gossip, sono sconvolta. Ho fatto il possibile per evitare di farli litigare.

Accoltellato per difendere la fidanzata durante rapina, non è graveSarebbe potuto sfociare in tragedia il tentativo di rapina avvenuto stanotte a Torre del Greco: i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Calastro dove due rapinatori col volto c ... ansa.it

Torre del Greco, difende la fidanzata dai rapinatori: 27enne accoltellato al pettoUn 27enne è stato accoltellato nella notte in via Calastro, a Torre del Greco (Napoli): avrebbe reagito a una coppia di rapinatori per difendere la fidanzata ... fanpage.it

Vicesegretario provinciale del Fronte della Gioventù, morì accoltellato, in seguito ad una rissa con alcuni ragazzi che facevano il militare lì in zona, per aver difeso una ragazza dopo un diverbio in una discoteca - facebook.com facebook