Ragazza accoltellato per difendere la fidanzata da una rapina | ferito al petto e alla spalla

Da ilfattoquotidiano.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza è stata accoltellata a Torre del Greco mentre cercava di difendere la fidanzata durante una rapina. I due sono stati aggrediti da due uomini a volto coperto in via Calastro, mentre erano in auto. La giovane è rimasta ferita al petto e alla spalla. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che l’hanno portata in ospedale, mentre i carabinieri cercano di ricostruire la scena e identificare i rapinatori.

Erano nell’auto insieme quando sono stati aggrediti da due rapinatori a volto coperto in via Calastro, a Torre del Greco (Napoli). Durante il tentato assalto, avvenuto verso le 3 di notte, i due malviventi hanno tirato fuori dall’abitacolo la coppia di fidanzati. Il 27enne, però, ha iniziato una colluttazione in difesa della ragazza ed è stato per questo accoltellato prima al petto e poi alla spalla. Soccorso dall’ambulanza e portato in ospedale, il ragazzo non è in pericolo di vita e le sue condizioni non preoccupano particolarmente. Il gesto probabilmente gli costerà un lungo recupero, ma ha di certo evitato il peggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ragazza accoltellato per difendere la fidanzata da una rapina ferito al petto e alla spalla

© Ilfattoquotidiano.it - Ragazza accoltellato per difendere la fidanzata da una rapina: ferito al petto e alla spalla

Approfondimenti su Torre del Greco Rapina

Torre del Greco, difende la fidanzata durante una rapina: 27enne accoltellato al petto

Una rapina si è scatenata nella notte in via Calastro a Torre del Greco, e le cose sono rapidamente sfuggite di mano.

Reagisce a una rapina per difendere la fidanzata: accoltellato 27enne

Questa notte, intorno alle 3, i carabinieri di Torre del Greco sono intervenuti in via Calastro per una rapina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torre del Greco Rapina

Argomenti discussi: Studente accoltellato a La Spezia, i messaggi della fidanzata di Zouhair: Ho fatto di tutto per evitare litigi; Ferito con 12 coltellate a San Salvario: tre arresti, ma è mistero su una ragazza con parrucca blu; La Spezia, la fidanzata del killer Atif: Sono la ragazza per cui Abu ha perso la vita. Ho cercato di evitare litigi fra i due; La fidanzata di Zouhair: Basta gossip, sono sconvolta. Ho fatto il possibile per evitare di farli litigare.

ragazza accoltellato per difendereAccoltellato per difendere la fidanzata durante rapina, non è graveSarebbe potuto sfociare in tragedia il tentativo di rapina avvenuto stanotte a Torre del Greco: i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Calastro dove due rapinatori col volto c ... ansa.it

ragazza accoltellato per difendereTorre del Greco, difende la fidanzata dai rapinatori: 27enne accoltellato al pettoUn 27enne è stato accoltellato nella notte in via Calastro, a Torre del Greco (Napoli): avrebbe reagito a una coppia di rapinatori per difendere la fidanzata ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.