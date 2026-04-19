Armonia del belcanto a Palazzo Biscari

Un evento musicale si svolge a Palazzo Biscari, un edificio barocco situato in una città italiana. La serata è dedicata alla musica del belcanto, con interpretazioni che spaziano tra arie d'opera e pezzi che mettono in risalto la purezza delle voci e l’emozione espressa dai cantanti. La location, con le sue caratteristiche architettoniche, fa da sfondo a questa serata dedicata alla musica e alla bellezza.

Armonia del Belcanto – Voce di Pace a Palazzo Biscari. Un viaggio musicale tra opera, emozione e bellezza, nella straordinaria cornice barocca di Palazzo Biscari. Un concerto che unisce l’eccellenza della lirica italiana a un messaggio universale di pace, dialogo e fratellanza tra i popoli. Sul.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: 'Le quattro stagioni di Vivaldi' a Palazzo Biscari 'Pasquettando a Palazzo Biscari': artigianato e prodotti tipici d'eccellenzaNei saloni del Palazzo Biscari, il Palazzo Barocco privato più importante ed elegante di Catania, eccellenti artigiani e aziende di prodotti tipici...