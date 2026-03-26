' Pasquettando a Palazzo Biscari' | artigianato e prodotti tipici d' eccellenza

Nei saloni di Palazzo Biscari, il palazzo barocco più importante di Catania, artigiani e aziende di prodotti tipici siciliani presenteranno e venderanno i loro manufatti e specialità. L'evento, intitolato

Nei saloni del Palazzo Biscari, il Palazzo Barocco privato più importante ed elegante di Catania, eccellenti artigiani e aziende di prodotti tipici siciliani esporranno e venderanno i propri manufatti e prodotti tipici, selezionati con particolare attenzione, in uno scenario elegante e suggestivo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - 'Pasquettando a Palazzo Biscari': artigianato e prodotti tipici d'eccellenza Articoli correlati Fiera di San Sebastiano 2026: appuntamento a Rapallo con prodotti tipici, artigianato e intrattenimentoA Rapallo torna l'appuntamento con la Fiera di San Sebastiano, tradizionale e attesissimo evento invernale in programma quest'anno domenica 25... Leggi anche: 'Le quattro stagioni di Vivaldi' a Palazzo Biscari