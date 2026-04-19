La cantante ha deciso di trasferirsi da Milano a Roma, lasciando alle spalle la città lombarda. La scelta riguarda sia aspetti logistici che personali, segnando un nuovo capitolo nella sua vita. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla artista, senza indicare ulteriori dettagli sui motivi di questo spostamento. La cantante, nota per la sua voce, si prepara così a una nuova fase che coinvolge anche il suo ambiente di vita.

La cantante Arisa, nota per la sua potente interpretazione vocale, starebbe affrontando una fase di profondo cambiamento logistico e personale, spostando il baricentro della propria vita dalla metropoli lombarda verso la capitale. Tra indiscrezioni su un possibile trasferimento definitivo a Roma e il consolidamento del legame con le radici lucane, la vita privata dell’artista riflette un percorso di crescita iniziato anni fa tra i borghi della Basilicata e le luci di Milano. Dalle radici lucane al successo nel cuore di Milano. Il viaggio artistico di Rosalba Pippa è indissolubilmente legato alle sue origini. Nata a Genova ma cresciuta nella provincia di Potenza, precisamente nel piccolo centro di Pignola, la cantante ha coltivato il talento musicale fin dai primi passi, partecipando a concorsi canori già all’età di 4 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arisa cambia vita: addio a Milano per il nuovo rifugio a Roma

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