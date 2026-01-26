Addio a KastaDiva | il corpo trovato senza vita su un balcone a Roma

È stato rinvenuto senza vita su un balcone a Roma il corpo di Bruno Gagliano, conosciuto come KastaDiva nella comunità queer. La scomparsa ha suscitato cordoglio e riflessioni sulla sua figura, amata da molti. Le circostanze del decesso sono ancora oggetto di indagine, mentre amici e conoscenti ricordano la sua presenza autentica e il contributo alla comunità.

Il suo nome all'anagrafe era Bruno Gagliano, ma nella comunità queer tutti la conoscevano con il nome di KastaDiva. Un alter ego con cui nel 2017 aveva vinto il titolo di Miss Drag Queen Lazio. Il corpo senza vita di Gagliano è stato trovato sabato sul balcone al secondo piano di una palazzina del quartiere Colle Salario, a Roma. Kastadiva sarebbe precipitata dalla finestra del suo appartamento, al nono piano dello stabile. A lanciare l'allarme è stata una residente. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La drag queen era molto nota nel mondo lgtb, romano e non solo, anche se - riferisce il portale Gay.🔗 Leggi su Today.it

Roma: 40enne trovato senza vita su balcone a Colle Salario, ipotesi suicidioA Roma, nella zona di Colle Salario, un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita sul balcone di una palazzina in via Apiro.

Trovato il corpo senza vita di un uomo nel fiumeIl corpo di un uomo è stato rinvenuto lunedì 15 dicembre nel fiume Adda, a Paderno d’Adda, nelle vicinanze di Monza e Brianza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Addio a Kasta Diva, l’arte drag italiana piange la morte di Bruno Gagliano; Addio a Kastadiva: icona drag trovata senza vita sul balcone di casa; Trova un cadavere sul suo balcone: la vittima è Kastadiva, storica drag Queen del Muccassassina; La comunità drag e LGBT+ italiana stretta in ricordo di KastaDiva: le parole delle colleghe.

Alcamo piange KastaDiva. Addio a Bruno Gagliano, artista e simbolo di libertàAlcamo perde una delle sue voci più libere e luminose. Bruno Gagliano, storico performer drag conosciuto da tutti come KastaDiva, si è spento a soli 40 anni. Una notizia arrivata come un fulmine a ... tp24.it

Trovato un cadavere su un balcone a Roma: è quello della drag queen KastadivaBruno Gagliano è morto dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione a Colle Salario. Aveva 40 anni ... romatoday.it

Addio a Kasta Diva, l'arte drag italiana piange la morte di Bruno Gagliano x.com