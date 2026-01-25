Centrodestra Irpino | primo vertice unito verso le Amministrative 2026

Il centrodestra irpino si riunisce per il primo vertice unito in vista delle amministrative 2026. L’incontro si terrà sabato 31 gennaio alle ore 11.00 presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia ad Avellino. L’obiettivo è creare un momento di confronto politico e istituzionale, finalizzato a definire un percorso condiviso e compatto per le future sfide amministrative nella provincia.

Si terrà sabato 31 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la sede provinciale di Fratelli d'Italia Avellino, l'incontro interpartitico del centrodestra irpino, promosso come momento di confronto politico e istituzionale finalizzato a costruire un percorso condiviso e unitario in vista delle.

