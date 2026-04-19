Giovedì 16 aprile, la Polizia di Stato è intervenuta in zona Arcella a seguito di una lite tra donne. Durante l’intervento, sono stati trovati e sequestrati documenti e oggetti riconducibili a un’attività di affitto di alloggi senza autorizzazioni all’interno di un appartamento privato. L’operazione ha portato alla scoperta di un sistema organizzato di ospitalità clandestina, gestito nel contesto di un’abitazione privata.

Un intervento della Polizia di Stato in zona Arcella, scattato giovedì 16 aprile a seguito di una lite tra donne, ha portato alla scoperta di un sistema di ospitalità illegale gestito all’interno di un appartamento privato. L’operazione ha il sequestro dell’immobile e la denuncia di una donna cinese per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e attività ricettiva abusiva, oltre alla segnalazione di altri cittadini stranieri irregolari coinvolti nel sistema di alloggi. Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio dello scorso giovedì, quando gli agenti della sezione volanti sono stati chiamati per gestire un conflitto fisico tra alcune persone. La richiesta di soccorso era partita da una giovane di nazionalità marocchina di 19 anni, che si trovava in uno stato di forte agitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arcella: lite tra donne svela un business di alloggi clandestini

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