Lite tra due donne finisce a bottigliate ferite entrambe

Da genovatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne si sono picchiate a bottigliate in piazza Masnata a Sampierdarena. La lite è scoppiata poco prima delle 8 di lunedì e le due sono finite in ospedale con ferite. La polizia sta indagando sui motivi dello scontro.

L'episodio in piazza Masnata a Sampierdarena. Le due avrebbero già avuto diverbi in passato Una lite tra due donne è degenerata ed entrambe sono finite in ospedale. È successo intorno alle 8 di lunedì 2 febbraio 2026 in piazza Masnata a Sampierdarena. Stando a quanto ricostruito finora, una delle due avrebbe colpito l'altra con una bottigliata. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenute ambulanze della Croce Oro di Sampierdarena e della Verde di Sestri Ponente. Le due, entrambe trentenni, avrebbe già avuto screzi in passato e sono state portate entrambe al pronto soccorso, una al Galliera in codice verde e l'altra al Villa Scassi in giallo.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

