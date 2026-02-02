Lite tra due donne finisce a bottigliate ferite entrambe

Due donne si sono picchiate a bottigliate in piazza Masnata a Sampierdarena. La lite è scoppiata poco prima delle 8 di lunedì e le due sono finite in ospedale con ferite. La polizia sta indagando sui motivi dello scontro.

L'episodio in piazza Masnata a Sampierdarena. Le due avrebbero già avuto diverbi in passato Una lite tra due donne è degenerata ed entrambe sono finite in ospedale. È successo intorno alle 8 di lunedì 2 febbraio 2026 in piazza Masnata a Sampierdarena. Stando a quanto ricostruito finora, una delle due avrebbe colpito l'altra con una bottigliata. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenute ambulanze della Croce Oro di Sampierdarena e della Verde di Sestri Ponente. Le due, entrambe trentenni, avrebbe già avuto screzi in passato e sono state portate entrambe al pronto soccorso, una al Galliera in codice verde e l'altra al Villa Scassi in giallo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su piazza Masnato

Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, in via Gramsci, si è verificata una lite tra due giovani.

Nella serata di lunedì 15 dicembre, sulla complanare della strada statale 7 tra Brindisi e Taranto, un'auto si è ribaltata in una scarpata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su piazza Masnato

Argomenti discussi: Lite tra donne per un parcheggio degenera in aggressione: una finisce in ospedale; Rimini, donna travolta da un'auto finisce in fin di vita e scopre che era stata una rivale in amore: Avevamo litigato. Risarcimento da 600.000 euro per i danni permanenti; Furiosa lite per gelosia: travolse la rivale, pagherà 600mila euro; Parcheggia male l'auto: è rissa con il proprietario di un noto ristorante.

Ragazzo conteso tra due coetanee, scoppia la rissa tra due famiglie a PalermoLa rissa ha portato all'arresto di un 32enne e alla denuncia di 5 persone (quattro donne e un uomo) tra i 18 e 54 anni ... ilsicilia.it

Storia d’amore tra due 18enni in via Monfenera finisce in rissa, un arresto e quattro denunceUna quindicina di uomini e donne si sono colpiti con pugni, calci e caschi da moto, Qualcuno è finito in ospedale ... blogsicilia.it

Padova finisce al TG5 per un episodio di violenza in zona Stazione. Una lite tra due donne degenerata con accoltellamento. Padova merita strade sicure per tutti. #Padova #Sicurezza - facebook.com facebook

Savona, rissa tra donne in via Bruzzone: la lite partita tra due giovani, la madre interviene e viene aggredita x.com