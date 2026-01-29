AI Festival svela il futuro | da Milano gli statement dell' IA internazionale tra nuovi standard di business e governance umana

Si è appena concluso l’AI Festival di Milano, un evento che ha riunito esperti internazionali di intelligenza artificiale. Durante le giornate, sono emersi i primi segnali di come l’IA possa influenzare i modelli di business e la gestione etica. I relatori hanno sottolineato la necessità di stabilire nuovi standard per governare questa tecnologia in rapida evoluzione. Tra le sfide più discusse, la centralità dell’uomo nel processo decisionale e le possibili ripercussioni sul sistema. Oltre 10.000 persone hanno partecipato, conferm

Agentic Era tra sfide di sistema, business e centralità umana: questi i temi al centro di AI Festival 2026 che si chiude con oltre 10.000 presenze, +200 speaker, oltre 120 tra sponsor, espositori e partner e più di 800 incontri B2B. La terza edizione del Festival internazionale sull'intelligenza.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su AIFestival 2026 CUOA Business School istituisce lo Scientific Board, una nuova governance collegiale per affrontare le sfide del futuro CUOA Business School crea il suo nuovo Scientific Board, una governance collegiale volta a migliorare l’approccio strategico e scientifico. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su AIFestival 2026 Argomenti discussi: Dai palasport ai festival: il 2026 live di Frah Quintale; Palazzo Ducale svela gli eventi 2026: da Van Dyck alla grande letteratura, da La storia in piazza a Cantautori, pop e rap; Polifonic Festival svela la line up del 2026; Il GALA Festival di Londra svela la line-up completa per il 2026 con il ritorno di Giggs alla tre giorni di festeggiamenti a Peckham Rye - Con Seth Troxler, DjRUM, Mia Koden, Conducta, Todd Terje, Saoirse e altri artisti aggiunti al programma. AI Festival Milano svela il patto segreto tra imprese, istituzioni e big tech per dominare l’intelligenza artificialeAI Festival 2026 si configura come una piattaforma operativa in cui imprese, istituzioni e big tech mettono a confronto strategie, casi d’uso e priorità ... assodigitale.it AI FESTIVAL: a Milano si vive il futuro In evidenzaDue giorni dedicati all’approfondimento dei grandi temi del settore grazie a relatori d’eccellenza e workshop mirati Di Pietro Razzini Milano, 23 gennaio 2026 - Per due giorni il futuro non è stato u ... gazzettadellemilia.it Il direttore artistico del Tirreno Festival ci racconta come sarà l’Arena dei Cedri, la nuova location scelta per ospitare i grandi live in programma questa estate in provincia di Cosenza e ci svela il prossimo spettacolo in cartellone facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.