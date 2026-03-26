A Reggio Calabria, un giovane motociclista è stato fermato dalla polizia dopo aver tentato una fuga nel centro della città. L’episodio si è verificato in seguito a un controllo di routine, durante il quale il conducente ha cercato di darsi alla fuga. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del giovane, in attuazione di una recente modifica normativa.

Un giovane motociclista è stato arrestato a Reggio Calabria dopo una fuga pericolosa nel centro cittadino, in un episodio che segna l’applicazione pratica del Decreto-Legge n. 23 del febbraio 2026. L’incidente si è verificato durante un controllo di routine della Sezione Radiomobile dei Carabinieri, quando il conducente ha rifiutato di fermarsi all’intimazione delle forze dell’ordine. La corsa sfrenata attraverso il traffico urbano ha messo a rischio l’incolumità pubblica, portando poi all’arresto immediato del soggetto coinvolto. Il nuovo quadro normativo e la prima applicazione sul campo. Le recenti disposizioni legislative hanno introdotto una fattispecie penale specifica scappa dai controlli, trasformando la semplice infrazione amministrativa in un reato più grave. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: fuga in centro, giovane arrestato per nuova legge

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