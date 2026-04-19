Approccio sempre sbagliato | il Napoli subisce troppi gol nei primi minuti

Da forzazzurri.net 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli di Conte continua a soffrire in avvio di partita, subendo un numero elevato di gol nei primi minuti. Questa tendenza si è ripetuta in diverse occasioni, rendendo difficile il cammino della squadra nelle partite più recenti. La statistica evidenzia come l'inizio di gara rappresenti un momento critico, con gli avversari spesso capaci di approfittare delle prime fasi per segnare.

Per il Napoli di Conte un dato statistico mette in evidenza una situazione su cui si deve lavorare velocemente. Come evidenzia Il Corriere della Sera, il Napoli si è fatto sorprendere ancora una volta in avvio, con un approccio molle e poco concentrato. Contro i biancocelesti, infatti, la squadra è apparsa “scarica e imballata, colpita dopo pochi minuti”. Un problema mentale prima ancora che tecnico. Lo ha ammesso lo stesso Antonio Conte: “Non mi sono accorto di questo malessere e me ne assumo la responsabilità. Dobbiamo lavorare per rimediare, altrimenti bisognerà capirne il motivo”. Anche i giocatori hanno provato a spiegare il calo, ma senza convincere del tutto.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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