applausi che fanno male

Durante un evento pubblico, tra applausi e urla di incitamento, si è creato un clima che normalmente si associa a contesti sportivi o momenti di svago. Tuttavia, l’atmosfera sembrava meno innocua del previsto, lasciando trasparire sensazioni di disagio o tensione tra il pubblico presente. Questa scena ha attirato l’attenzione di chi assisteva, portando alla riflessione sulla natura di certi comportamenti collettivi in ambienti più formali.

Applausi, urla di incitamento: un clima che ci si aspetta di trovare solitamente negli stadi o in situazioni comunque di leggerezza. Non di certo durante lo svolgimento di una rapina ad uno sportello del bancomat. Eppure tutto ciò è accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Casalpusterlengo, lasciando nella comunità lodigiana un forte senso di amarezza che va oltre il furto andato in scena. Fa male, come ha sottolineato anche il sindaco Elia Delmiglio, vedere ragazzi di giovane età ridere ed esaltarsi per un gesto illegale, che va ben oltre la semplice diseducazione. Al giorno d’oggi, prendersi gioco della legge appare un qualcosa di scontato e doveroso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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