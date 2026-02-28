Il tecnico dell’allenatore del club ha commentato la situazione di Koop, smentendo che i giocatori da lui allenati abbiano comportamenti scorretti in pubblico. Ha inoltre paragonato sé stesso e l’allenatore della Roma, sottolineando alcune somiglianze tra i due. Il tecnico della Roma ha poi parlato delle condizioni di Dybala, dicendo che non è sicuro possa scendere in campo, ma che si proverà comunque.

Decisiva non ancora, ma decisamente importante di sicuro. Questo è il pensiero di Gian Piero Gasperini alla vigilia del big match contro la Juventus. Una sfida che difficilmente vedrà Dybala in campo come spiega subito il tecnico di Grugliasco: “Proviamo oggi. Sta molto meglio rispetto a qualche giorno fa, ieri ha dato buone risposte. Ma non credo sia nelle condizioni di poter giocare”. E allora si profila anche la possibilità di un cambio modulo con una difesa a 4 già vista nel secondo tempo con la Cremonese. “Dopo aver provato quello schema in allenamento lo abbiamo fatto anche in partita e le cose sono andate decisamente bene - ammette Gasp -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini: "Koop? Non è vero che quelli che alleno poi in giro fanno male. Io e Spalletti simili perché..."

Buoni propositi, come distinguere quelli che ci mettono pressione da quelli che ci fanno stare bene. La coach: «Il vero confronto non è con ciò che eravamo l'anno scorso, ma con come vogliamo sentirci nel tempo»«Siamo cresciuti con l’idea che cambiare significhi stringere i denti e che un proposito valido debba richiedere disciplina costante, controllo e...

Adolescenza, aggressività, armi da taglio. L'esperta: «Quello che oggi i ragazzi ci comunicano in diversi modi è che stanno estremamente male. Fanno del male agli altri, ma soprattutto lo fanno a se stessi»Senza entrare nel merito del caso specifico - e in considerazione del fatto che le responsabilità in gesti del genere vanno viste, riconosciute e...

Altri aggiornamenti su Gasperini.

Temi più discussi: Capelli vede rosso: Armonia Ferrari, ma perché Hamilton non ha ancora un ingegnere?; Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 26ª giornata; Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 26ª giornata; Franzoso-Franzoni, lite social tra i fratelli: Non c'era al suo funerale..., No, Giovanni non ha colpe.

Pagina 1 | Gasperini: Juve palestra incredibile. E su Koopmeiners ribalta il teorema: Non tutti cosìLa conferenza del tecnico della Roma alla vigilia dello scontro Champions contro la squadra di Spalletti: Su Soulé navighiamo a vista, Dybala in forse. Totti? Gioca ... tuttosport.com

Roma, Gasperini spiega il flop di Koopmeiners alla Juventus, smentisce una diceria sugli ex Atalanta e rivela il ruolo di TottiIl tecnico giallorosso Gasperini punta al successo per spingere i bianconeri a -7 in classifica, incerto il recupero di Dybala: il paragone con Spalletti ... sport.virgilio.it

#Gasperini: “ #Dybala Dobbiamo ancora valutare le sue condizioni. All’andata non è stata una gara semplice” x.com

Gasperini: “Juve palestra incredibile”. E su Koopmeiners ribalta il teorema: “Non tutti così” - facebook.com facebook