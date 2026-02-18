Cuochi e baristi Ma anche idraulici

I Centri per l’impiego di Massa Carrara hanno annunciato nuove offerte di lavoro per cuochi, baristi e idraulici. La domanda cresce perché molte aziende del settore ristorazione e manutenzione cercano personale. In alcuni casi, i datori di lavoro cercano figure con esperienza specifica e disponibilità immediata. Sul sito ufficiale del centro, è possibile trovare dettagli e inviare direttamente le candidature.

Le offerte di lavoro dai Centri per l'impiego di Massa Carrara. Per info e candidature, https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro 1 BARISTA Stabilimento balneare di Marina di Massa ricerca barista. E' gradita precedente esperienza nella stessa attività e conoscenza della lingua inglese. Contratto full time a tempo determinato. Impegno lavorativo richiesto in questo periodo nei week end. A partire dal mese di giugno a fine agosto tutti i giorni. Offerta MS-280163 CUOCHI Ristorante annesso a stabilimento balneare di Marina di Massa ricerca aiuto cuoco per le attività proprie del profilo a supporto del cuoco.