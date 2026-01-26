PNRR Scuole Avviso Abilitazione al Cloud per le PA Locali | candidature aperte fino al 30 gennaio

Sono aperte le candidature per l’avviso “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”, nell’ambito del PNRR Scuole. Le amministrazioni interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono accedere a finanziamenti dedicati alla realizzazione di un piano di migrazione al cloud. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 gennaio. Questa iniziativa mira a supportare la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali.

Le amministrazioni che rientrano nei requisiti previsti possono ottenere fondi per realizzare un Piano di migrazione al cloud. Il programma copre l’intero processo, dalle fasi iniziali di valutazione fino al completamento operativo, compresi gli interventi di formazione. Ogni candidatura, inoltrata in ordine cronologico, viene verificata per controllare che siano rispettati i criteri stabiliti. Se l’esito è positivo, la piattaforma invia all’amministrazione una conferma. A quel punto è richiesto l’inserimento del codice CUP, necessario per procedere. Il finanziamento viene assegnato secondo le modalità descritte nell’articolo 10 dell’Avviso, al termine di ciascuna finestra temporale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

PNRR Scuole, Avviso “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”: domande fino al 23 gennaioIl bando “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” del PNRR Scuole permette alle scuole statali con sede di Direttivo di richiedere finanziamenti.

