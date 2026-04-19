Aoshima l’isola dei gatti in Giappone sta scomparendo silenziosamente | oggi restano solo 40 animali

Da fanpage.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aoshima, nota come l’isola dei gatti in Giappone, sta vivendo un calo della popolazione felina. Attualmente, sull’isola restano circa 40 gatti, rispetto a numeri più elevati di anni passati. L’isola, famosa per il suo numero di felini che attirava turisti, sta lentamente perdendo questa caratteristica. La popolazione umana sull’isola è diminuita nel tempo, contribuendo alla riduzione della presenza dei gatti.

Aoshima, l’isola dei gatti in Giappone, oggi racconta una storia diversa, fatta di spopolamento e di una popolazione felina destinata a ridursi nel tempo.🔗 Leggi su Fanpage.it

POV: You’re on Japan’s Cat Island Surrounded by Cats

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