A circa mille chilometri da Tokyo, nell’arcipelago delle Ogasawara, la recente rimozione dei gatti ha portato a un cambiamento significativo nell’ecosistema locale. Questa trasformazione ambientale dimostra come l’intervento umano possa influenzare profondamente l’equilibrio naturale, aprendo nuove prospettive per la conservazione e la tutela delle specie autoctone in un ambiente ancora in evoluzione.

A quasi mille chilometri da Tokyo, in un paradiso sperduto chiamato arcipelago delle Ogasawara, la natura ha appena riscritto le regole della biologia. Tutto è iniziato con una decisione drastica: tra il 2010 e il 2013, gli esperti hanno rimosso oltre 130 gatti randagi dall’isola di Chichijima. Questi predatori, portati anni fa dall’uomo, stavano letteralmente divorando il piccione delle teste rosse, un uccello rarissimo che rischiava di sparire per sempre. I risultati sono stati immediati e incredibili. In soli tre anni, la popolazione di questi uccelli è passata da appena un centinaio a quasi mille esemplari. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Hanno allontanato i gatti da un’isola giapponese e oggi l’ambiente si è completamente trasformato

Approfondimenti su allontanato gatti

La recente presa di posizione della Lega contro le lezioni di etica politica da parte di NdC evidenzia le contraddizioni nel panorama politico italiano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Buongiorno e Buon Anno, ieri Patatino, un gatto rosso di 10 mesi, si é allontanato da casa, in c.da Dammusa a Donnalicata. Il gattino è sterilizzato e microchippato, pensiamo che abbia avuto paura dei botti e che si sia allontannato, non riuscendo piu a tornar - facebook.com facebook