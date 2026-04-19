Anziani non autosufficienti Bigon | Situazione ormai critica

La condizione degli anziani non autosufficienti nella regione si trova ormai in una fase critica, secondo le parole di un rappresentante del settore. La richiesta di interventi strutturali immediati si fa sempre più pressante, considerando le difficoltà crescenti nell’assistenza e nel supporto a questa categoria. La questione riguarda sia il territorio di Verona che l’intera area veneta, evidenziando un problema diffuso e di lunga data.

«La situazione dell’assistenza agli anziani non autosufficienti nel Veronese e in tutto il Veneto è ormai critica e richiede risposte strutturali immediate». A dichiararlo è stata la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, rilanciando l'allarme lanciato dai sindacati dei.🔗 Leggi su Veronasera.it

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