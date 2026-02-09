Calabria 150 mila anziani non autosufficienti | l' allarme Uil Pensionati

In Calabria, sono circa 150mila gli anziani non autosufficienti che non ricevono abbastanza aiuto. La Uil Pensionati Calabria lancia l’allarme, sottolineando che le politiche regionali e nazionali non sono riuscite a dare risposte concrete a questa emergenza. La situazione si fa sempre più complicata per chi fatica a vivere senza supporto.

In provincia di Catania, l’invecchiamento della popolazione si sta accentuando, ma i servizi di assistenza agli anziani non autosufficienti sono ancora insufficienti.

Francesco De Biase, Segretario della Uil Pensionati Calabria, denuncia a Catanzaro il collasso del sistema di assistenza per gli over 65. facebook

Uil Pensionati, in Calabria criticità per 150mila persone non autosufficienti. De Biase: "L'assistenza domiciliare integrata raggiunge appena il 30% dei calabresi" #ANSA x.com