Calabria 150 mila anziani non autosufficienti | l' allarme Uil Pensionati

Da reggiotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Calabria, sono circa 150mila gli anziani non autosufficienti che non ricevono abbastanza aiuto. La Uil Pensionati Calabria lancia l’allarme, sottolineando che le politiche regionali e nazionali non sono riuscite a dare risposte concrete a questa emergenza. La situazione si fa sempre più complicata per chi fatica a vivere senza supporto.

In Calabria, la fragilità sociale degli anziani sta diventando un’emergenza sempre più urgente. Secondo la Uil Pensionati Calabria, infatti, 150mila persone non autosufficienti non ricevono supporto adeguato dalle politiche regionali e nazionali. "Invecchiare in Calabria, oggi, non è un diritto.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Calabria Anziani

Assistenza agli anziani non autosufficienti, sindacati in allarme: "Legge 33 ferma"

In provincia di Catania, l’invecchiamento della popolazione si sta accentuando, ma i servizi di assistenza agli anziani non autosufficienti sono ancora insufficienti.

Case di riposo, Uil pensionati: Servono misure per la sicurezza degli anziani

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Calabria Anziani

Argomenti discussi: Invecchiare in Calabria non è un diritto: 150mila persone non autosufficienti senza assistenza adeguata; Calabria che invecchia senza tutele: sanità e welfare al banco degli imputati; Calabria, criticità per 150mila non autosufficienti; UIL Pensionati: in Calabria 150mila anziani non autosufficienti lasciati senza assistenza.

calabria 150 mila anzianiInvecchiare in Calabria non è un diritto: 150mila persone non autosufficienti senza assistenza adeguataLa Calabria affronta una crescente emergenza sociale legata alla popolazione anziana: sono circa 150mila le persone non autosufficienti che non ricevono adeguato supporto dalle politiche regionali e n ... reggiotv.it

calabria 150 mila anzianiUil Pensionati, in Calabria criticità per 150mila persone non autosufficienti(ANSA) - CATANZARO, 07 FEB - In Calabria ci sono 150mila persone non autosufficienti che non sono aiutate dalle politiche regionali e nazionali. Invecchiare in Calabria, oggi, non è un diritto garant ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.