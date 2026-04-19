Antonio Martino e il suo promemoria del pensiero liberale

Quando si parla di Antonio Martino, la prima immagine che viene in mente riguarda il suo ruolo di politico e accademico, oltre alle sue posizioni a favore del pensiero liberale. Martino è stato ministro degli Esteri e ha avuto un ruolo di rilievo nel panorama politico italiano. È anche conosciuto per aver scritto un promemoria sul pensiero liberale, documento che ha suscitato discussioni e analisi in ambito accademico e politico.

Quando penso ad Antonio Martino, la prima immagine che mi viene in mente non è quella del ministro, né quella dell'economista celebrato nelle università americane, né quella dell'oratore che al congresso liberale del 1988 fece tremare la platea con un discorso che ancora oggi andrebbe ristampato e distribuito nelle scuole di politica. Io penso a un professore in panciotto, con un Seiko al polso invece di un Cartier, una splendida cravatta regimental, e un'ironia capace di smontare in tre battute l'intero apparato retorico dello statalismo italiano. Chi leggerà Semplicemente liberale, appena uscito in nuova edizione per Liberilibri, troverà il cuore vero del professore: le sue idee.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Antonio Martino e il suo promemoria del pensiero liberale Notizie correlate Difesa del territorio e dei beni culturali, il pensiero di Antonio Cederna torna nelle biblioteche dell'Emilia RomagnaUn libro per riflettere sulla difesa del territorio, del paesaggio e dei beni culturali, alla luce delle drammatiche alluvioni che hanno colpito la... Gino Toni, l’emblema della bici a Roma: il suo pensiero è nel cuore del ciclismo italiano**Gino Toni, il ciclista di Gatteo che ha lasciato un’eredità di speranza** Ieri, 4 febbraio 2026, alla tarda, Gino Toni è morto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: I Segni dei Tempi. Carlo Maria Mariani a Capodimonte; Antonio Martino e il suo promemoria del pensiero liberale; Israele. L’Italia sospende il rinnovo del memorandum sulla Difesa; Dall’export di armi all’addestramento: ecco il memorandum con Israele bloccato dall’Italia. Antonio Martino e il suo promemoria del pensiero liberaleQuando penso ad Antonio Martino, la prima immagine che mi viene in mente non è quella del ministro, né quella dell'economista celebrato nelle università americane, né quella dell'oratore che al congre ... ilgiornale.it Lo zibaldone di Antonio Martino tra economia e politica raccolto da PorroTra una mancata intervista e una intervista incompiuta, la straordinaria vicenda umana e intellettuale di un economista contro corrente e di un grande comunicatore prestato alla politica, anche se ... ilfoglio.it Antonio Martino. Alina Stepanova · Scent of a Woman. La primavera dell’anima arriva quando vuole, non segue una stagione, ma dà i suoi frutti quando un cuore si riveglia allo sbocciare di una nuova emozione. S. Shan - - facebook.com facebook I Segni dei Tempi. Carlo Maria Mariani a Capodimonte a cura di Antonio Martino e Andrea Viliani Dal 16 aprile al 14 luglio 2026 Mostra in occasione della donazione del dipinto al @Capodimonte_mus da parte della Fondazione Carlo Maria Mariani (New Yor x.com