Gino Toni l’emblema della bici a Roma | il suo pensiero è nel cuore del ciclismo italiano

È morto ieri sera Gino Toni, il ciclista di Gatteo che ha segnato il cuore del ciclismo italiano. Aveva 78 anni. La sua scomparsa ha colpito molti appassionati e sportivi, che ricordano la sua carriera e il suo impegno nel mondo della bici. Toni era conosciuto per la sua passione e il suo spirito di speranza, diventando un simbolo per il ciclismo a Roma e oltre.

**Gino Toni, il ciclista di Gatteo che ha lasciato un’eredità di speranza** Ieri, 4 febbraio 2026, alla tarda, Gino Toni è morto. Era l’ultimo giorno della sua vita, e per molti è stato anche l’ultimo saluto al ciclismo. Era nato a Gatteo, nel territorio di Cesenatico, e ha vissuto un’intera esistenza legata alla bici. Con la sua passione per il ciclismo, per il lavoro manuale, per la comunità locale, Gino Toni è stato un simbolo del ciclismo italiano. Ha lasciato un ricordo non soltanto di chi ama la corsa, bensì di chi vive e muore per i valori di un tempo ormai andato, ma ancora vivo nei cuori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gino Toni, l’emblema della bici a Roma: il suo pensiero è nel cuore del ciclismo italiano Approfondimenti su Gino Toni L’addio a Gino Toni, per tutti ’Bici’ Ieri pomeriggio si è spento Gino Toni, conosciuto da tutti come ’Bici’. Fofana ko, Milan senza il suo perno a Torino: chi prende il suo posto nel cuore della squadra Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Gino Toni L’addio a Gino Toni, per tutti ’Bici’Ieri ha fatto l’ultimo viaggio terreno Gino Toni, per tutti ’Bici’ per la sua grande passione per il ciclismo. msn.com Toni Nadal: "Alcaraz più fortunato di Rafa: ora gli avversari sono inferiori…" facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.