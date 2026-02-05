Gino Toni l’emblema della bici a Roma | il suo pensiero è nel cuore del ciclismo italiano

È morto ieri sera Gino Toni, il ciclista di Gatteo che ha segnato il cuore del ciclismo italiano. Aveva 78 anni. La sua scomparsa ha colpito molti appassionati e sportivi, che ricordano la sua carriera e il suo impegno nel mondo della bici. Toni era conosciuto per la sua passione e il suo spirito di speranza, diventando un simbolo per il ciclismo a Roma e oltre.

**Gino Toni, il ciclista di Gatteo che ha lasciato un’eredità di speranza** Ieri, 4 febbraio 2026, alla tarda, Gino Toni è morto. Era l’ultimo giorno della sua vita, e per molti è stato anche l’ultimo saluto al ciclismo. Era nato a Gatteo, nel territorio di Cesenatico, e ha vissuto un’intera esistenza legata alla bici. Con la sua passione per il ciclismo, per il lavoro manuale, per la comunità locale, Gino Toni è stato un simbolo del ciclismo italiano. Ha lasciato un ricordo non soltanto di chi ama la corsa, bensì di chi vive e muore per i valori di un tempo ormai andato, ma ancora vivo nei cuori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

