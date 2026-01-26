Difesa del territorio e dei beni culturali il pensiero di Antonio Cederna torna nelle biblioteche dell' Emilia Romagna
In Emilia Romagna, le biblioteche ospitano un volume dedicato al pensiero di Antonio Cederna, figura chiave nella tutela del territorio e dei beni culturali. Il libro invita a riflettere sulle sfide della salvaguardia del paesaggio e delle risorse culturali, in un contesto segnato dalle recenti alluvioni che hanno colpito la regione. Un’occasione di approfondimento per comprendere l’importanza di preservare il patrimonio naturale e culturale locale.
Un libro per riflettere sulla difesa del territorio, del paesaggio e dei beni culturali, alla luce delle drammatiche alluvioni che hanno colpito la Romagna negli ultimi anni. È stato spedito lunedì mattina da Italia Nostra a tutte le 380 biblioteche comunali dell’Emilia-Romagna il volume “Antonio Cederna, un giro d’orizzonte. Scritti, discorsi parlamentari e proposte di legge”, curato da Andrea Costa e Sauro Turroni. L’iniziativa nasce dall’idea degli autori e di Italia Nostra di rilanciare e diffondere il pensiero di Antonio Cederna, scrittore e giornalista che ha dedicato l’intera vita alla difesa del territorio e del paesaggio, in risposta agli eventi alluvionali del 2023 e 2024.🔗 Leggi su Forlitoday.it
